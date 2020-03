DOBIO MLEKO U LICE! Brendon UVREDIO Maju, ona ga POLILA, Radonić ZAŽALIO zbog reči koje joj je uputio! (VIDEO)

Marinkovićeva kažnjena nedeljenih honorarom.

Tokom emisije "Pitanja gledalaca" došlo je do okršaja Maje Marinković i Branislava Radonića Brendona. Naime, kako je zadrugar pridremao tokom emisije, a kako ga je voditelj Milan Milošević opomenuo, on je počupao Maju za kosu zbog čega ju je on uvredio.

Marinkovićeva mu nije ostala dužna na prozivku, te ga je polila mlekom. Brendon je poludelo zbog ovoga, te je odmah napravio pometnju, a voditelj je saopštio Maji da je kažnjena nedeljnim honorarom.

Puši k*rac - rekao je Brendon Maji, a onda ga je polila mlekom.

Majo, kažnjena si nedeljnim honorarom zbog polivanja - rekao je voditelj.

U video-prilogu koji se nalazi u nastavku ovog teksta možete pogledati kako je sve izgledalo.

Autor: D. B.