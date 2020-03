AKO SU REKLI TO ZA SNAJU KOJA IM JE RODILA UNUKE, PA ŠTA ĆE TEK ZA NJU?! Draganina majka progovorila o odnosu svoje ćerke sa Edom i pismu njegovog oca, pa priznala da je u kontaktu sa Sinišom!

Draganinoj majci nije bilo svejedno zbog pisma koje je Edova porodica napisala.

Dragana Mitar i Edis Fetić su rešili da ozvaniče svoju vezu i to javno tokom boravka u rijaliti programu "Zadruga 3". Iako Draganina porodica podržava ovu vezu, kod Fetićeve familije nije tako. Naime, Dragana je javno ponižena od strane roditelja njenog dečka Edisa kada su joj pismom uputili gnusne uvrede nazvavši je f*ksom i Edu stavili do znanja da ne podržavaju vezu svog sina sa Mitrovom.

Povodom ovoga, kontaktirali smo Draganinu majku Jadranku kojoj nikako nije bilo svejedno, a ona je za portal Pink.rs izjavila sledeće:

Kada sam čula za to pismo, posebno ona rečenica za Zilhu - "Zilha nas ne interesuje, samo unuci", to govori nešto iz njegovog života, da nije bio sa njom u dobrim odnosima. Ja samo mogu da komentarišem njihovu vezu kada izađu, kada budem videla na čemu su. Ako su oni ovo rekli za snaju koja im je rodila troje unučadi, šta je onda ostalo i sa kakvim elementima i epitetima da nazivaju Draganu. Velike ljubavi su zbog mešanja roditelja i pukle. Činjenica je i da neke veze treba da puknu jer prirodno nisu jedni za druge. Kada mi je rekla da Edo ima troje dece, ja sam joj odmah rekla: "To nije veza nikakva." Mozak mora u tim situacijama da radi, jer će svi snositi posledice. Loš izbor partnera trpe deca. Mi ne možemo da biramo roditelje, da li će biti nezadovoljni mamom ili tatom, ali to dete nije krivo zbog njihovog lošeg odnosa - rekla je Draganina majka Jadranka, a potom priznala da ona jedva i da poznaje Eda i da je "Zadruga 3" prava prilika da se Dragana i Fetić upoznaju.

Roditelji poslednji saznaju mnoge stvari, ja sam puno stvari o Dragani i Edu čula za stolom. Ja sam u "Zadruzi" upoznala kako se oni ponašaju 24 sata. Oni jesu u spoljnom životu zajedno dve godine, ali nikada nisu bili zajedno 24 sata. Dobro je što imaju sve ovo vreme da se upoznaju, šta dalje planiraju, neću da se mešam. Nisam se mešala ni u prvi brak, neću ni u drugi. Ona je moja, pa moja, to sada što oni rade ništa što bi ne znam šta izazvalo. Ne znam da li je to iskreno držanje među njima, oni su sada tamo 24 sata. Nismo se upoznali u smislu da je on dolazio kod nas. On je dolazio retko. Najviše što smo proveli vremena zajedno jeste za Jovanov rođendan, ali nije bilo da mi pričamo, jer je bilo mnogo novinara, deca su se zabavljala. Dragani je bila tada promocija, bio je to lep povod za okupljanje. Ovako o Edu ne znam ništa osim onoga što mi je Dragana pričala. Edo nikad nije povisio ton, on je staloženiji nego Dragana, ona ume da pukne. Da li će se Draganina i Edova veza produbiti i krunisati, ostaje da vidimo - rekla je Jadranka.

DRAGANINA MAJKA U KONTAKTU SA SINIŠOM ZBOG UNUKA

Draganina majka nije želela da detaljiše ništa o odnosu svoje ćerke i Fetića, te je istakla da joj je bitan samo unuk i da je zbog njega u kontaktu sa Sinišom Dragutinovićem i da on redovno viđa sina.

To ćemo tek da vidimo. Meni sve to deluje na duge staze. Dragana jeste sve to podnela (papire za razvod). Meni je unuk prioritet i njeno zdravlje. To da se oni raziđu i da ostanu u korektnim odnosima, to je sve zbog deteta. Da li ja to mrzela ili podržavala, to nije bitno, bitan je moj unuk. Mi smo sada u kontaktu, činjenično stanje je da je otac otac, a majka je majka, ma kakvi da su. Prirodno okruženje je da otac, majka, baba i deda budu uz dete. Najsrećnije dete je koje ima majku, tatu, babu i dedu, to je pravo bogatstvo. Uvek se dogovorimo kada će Siniša doći po dete, deda ga spusti, pošto smo Siniša i ja u konfliktu od onih prvih dana kada su on i Dragana vređali jedno drugo, ja to nisam mogla da podnesem. Kad je on meni u kući izneo neke gadosti, ne znam kakvo da mi je dete, ja ne mogu da dozvolim da neko po njemu baca drvlje i kamenje, a ti nisi ništa bolji i ti hoćeš da pljuješ moje dete. Niko me ništa nije slušao, došlo je do prezasićenja i tu je puklo. Takav način života kakav su oni vodili meni se nije dopao - rekla je Jadranka u intervjuu za Pink.rs

LUNA I MARKO NISU KOMPATIBILAN PAR

Za sam kraj intervjua Draganina majka se osvrnula i na vezu Lune Đogani i Marka Miljkovića, sa kojim je Mitrova u sukobu.

Dragana se deaktivirala, ućutala se. Ona ne komentariše Lunu i Marka, ne znam što. Znam da o Luni nema loše mišljenje, u "Zadruzi 2" joj je otvoreno rekla da je ta veza providna i ovo sada što rade je providno. Oni nisu kompatibilan par. Luni treba neko ko će biti malo čvršći, ali to se kosi sa Luninom karijerom. Devojka je dobila krila i treba da poradi na karijeri, jer kada dobije prvo dete, kao moja Dragana, to odmah stagnira - ispričala je Jadranka.

Autor: D. Božović