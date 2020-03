NE ZNAM DA LI JA DELUJEM KAO NEKO KO BI TRPEO BATINE?! Zorannah žestoko uzvratila, nakon što su je optužili da je jednom izjavom PONIZILA ŽENE! (FOTO)

Odlučila da sve još jednom pojasni.

O izjavama najpoznatije srpske jutjuberke Zorane Jovanović, poznatije kao Zorannah, često se nedeljama priča, a sada je odlučila da pojasni svoj stav od pre nekoliko meseci, dok nema sumnje da će se i o ovome naširoko polemisati.

Blogerka se nedavno našla u centru skandala kada je za jedan domaći magazin izjavila da bi žene trebalo da stave muškarca sa kojim su u braku ili vezi ispred sebe, kao i da on mora da bude centar njihovog sveta.

- Pa mora! Ja ne znam kako ijednoj ženi može da se svidi muškarac koji je prosto ispod nje u svakom smislu. Ne kaže se za džabe jači i lepši pol. Mi smo tu da budemo lepe, oni su tu da budu jaki i da nas štite i čuvaju, i to je to - rekla je ona, a zatim dodala i da to nije poziv na nasilje kako su pojedini ovakav njen stav protumačili.

- Ja stvarno nikada nisam pozvala na nasilje, niti je to što sam ja rekla da muškarac treba uvek da bude jači i da više zarađuje, poziv na nasilje. Ne znam da li ja nekome delujem kao neko ko bi trpeo nasilje u porodici ili batine. Ljudi će da shvate to kako oni žele i kako prosto oni vide - ispričala je Zorana.

