Žurka povodom rođendana Lune Đogani nije prošla bez skandala, a u dva je bio upleten njen drug, pevač i bivši zadrugar Savo Perović, koji je ušao u Belu kuću kako bi upriličio njeno slavlje.

Lunin dečko Marko Miljković napravio je haos kada je Savo zapevao pesmu "Samo se noćas pojavi", koju je Đoganijeva posvetila svom bivšem dečku Slobi Radanoviću. Podsetimo, Miljković ovih dana ne štedi uvrede kada pričao o talentovanom pevaču, a danas je čak i bacio tortu koju je Luna dobila od njenih i Slobinih fanova. Miljković je oteo Peroviću mikrofon i zabranio mu da peva ovu pesmu, zbog čega su ga zadrugari osudili.

Stupili smo u kontakt sa majkom Save Perovića, bivšom zadrugarkom Suzanom Perović Blondi, koja ne krije svoju netrpeljivost prema Miljkoviću još od kada je zbog njega nastao haos na svadbi njenog sina Save i Sanje Stanković u "Zadruzi 2".

- Odmah bih ušla u "Zadrugu", Marko bi zapamtio dan kada se rodio. Oprostila sam svadbu prošle godine, hajde, to je igra... Ali da on njemu uzima mikrofon iz ruke?! Moje dete živi od muzike i mikrofona. To je kao da meni neko dođe, uzme pare i baci ih. To je sramno! Ušla bih i bila Marku senka pet dana! Zakleću se u Ostrog, ovo mu ne bih oprostila! Blondi će vratiti Marku, pa da poginem, eto... Prošle godine svadba, sada mikrofon... Idiot. Pukla sam, ušla bih ovog trena. Blondi nikom ne ostaje dužna! Uvek vratim dug, ali uvek. Ne može mu iz ruke otimati hleb. Savo nije došao zbog Marka, nego da peva Luni, da ispoštuje svoju prijateljicu. On je onako seljački ljubomoran i jadan. Jadno ponašanje i samo pominje pare. Jadan je onaj koji samo o parama razmišlja. Dobiće šta je zaslužio, Savo je anđeo! - istakla je Blondi.

Osim ovoga, pravi karambol na žurki je napravio i Blondin i Savov sugrađanin, Mensur Ajdarpašić, koji se naljutio na Minu Vrbaški što se pozdravila sa pevačem, nakon što mu je Bane Čolak otkrio da su njih dvoje imali intimni odnos u "Zadruzi 2". Blondi, koja je i ranije komentarisala Ajdarpašića za naš portala imala je komentar i na ovo.

- O čemu priča Mensur? Kao nije znao za to, postoji snimak... Sa mnom trenira u Baru, čisti leti bazene po Budvi, zato i nije smeo da priđe Savu, on je niko i ništa! - zaključila je Blondi.

