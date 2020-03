PARA NA PARU IDE Ljuba Aličić od klađenja zaradio 10.000 evra, niko ne može da veruje da će ih potrošiti na OVO

Pevač narodne muzike bez dlake na jeziku priznao je da voli da se kocka, kao i koji je najveći iznos koji je "zaradio".

Kako kaže, klađenje mu je postalo hobi, a dobijeni novac planira da pametno investira.

- Najveći dobitak bio mi je 10.000 evra. Dva puta sam dobio. Ali nije to ono što je važno i što treba isticati. Ono što ja volim jeste i poljoprivreda. Moja porodica se i dalje bavi poljoprivredom. Imali smo krave muzare, bikove, ovce. Danas to nemam, ali planiramo ponovo da uzmemo sve te životinje da ih uzgajamo. Ja baš nemam puno vremena za to, ali moj sin ima, on se bavi time. Ja sam čovek koji malo odmara - rekao je Aličić.

Autor: D. T.