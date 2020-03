KO BI REKO ČUDA DA SE DESE Kija Kockar čestitala rođendan Luni Đogani, a tek da čujete šta je imala da kaže za Anu Korać i Taru Simov (FOTO)

Popularna pevačica nas je na samom početku intervjua prilično iznenadila.

Kiju Kockar sreli smo sinoć na koncertu Leksington benda u Štark areni, te smo odmah iskoristili priliku da nakratko sa njom prođemo kroz događaje koji su obeležili dan u "Zadruzi". Budući da nije bila upućena u to šta se sve izdešavalo, podsetili smo je da 8. marta Luna Đogani slavi rođendan.

- Jao, da, Osmi mart, to joj je rođendan... Pa, srećan joj rođendan, šta da kažem, to me stvarno ne zanima u tom smislu - bilo je sve što je rekla Kija, koja nije želela da se osvrće na niz skandala koji je izbio na Luninoj proslavi.

Ipak, o Ani Korać je imala štošta da kaže - iskreno nam je priznala zbog čega ju je u jednom od nedavnih intervjua nazvala malinarkom.

- Pa, rekla sam to - ona bere maline, malinarka je. Ja sam bila stjuardesa, šankerica, kačila sam garderobu - jesam, prala prozore na pumpama, radim sad kao pevačica, pa može neko da me prozove. Ona je maline brala, zar ne? - objasnila je Kockareva, koja se potom osvrnula i na svoje žiriranje na "Zadrugoviziji" gde nije želela da komentariše ni Anu, ali ni Taru Simov koja je sa njom nastupila, što ju je tada veoma povredilo.

- Bilo mi je žao... Ja tu devojku nisam komentarisala u tom smislu, nisam dala nikakav komentar i ona se naljutila što sam dala Mateji, a Edi nisam, kao zašto tako nisam razdvojila situaciju... Problem je što je taj Mateja mali meni nebitan, ali bio je dobar na Zadrugoviziji, ali ona nije. Bolje da joj nisam uputila komentar u vezi njenog pevanja, a ovo je više bilo upućeno Ani, pa kontam da imaju iste afinitete. Bila sam i ja nekad drugarica sa njom, Bože me oprosti, ali to je bilo u rijalitiju.

Veliku pažnju proteklih dana privuklo je priznanje Stefana Karića da je bio intiman sa Anom Korać, uprkos tome što je ona sve vreme to poricala. Kija o tome, kako kaže, ništa nije znala.

- Ja to nisam znala, stvarno mi nikada ništa nije rekao. To je njegov život.

Autor: S.K., D. T.