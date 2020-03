DETALJ KOJI JE ODUŠEVIO CEO SAVA CENTAR! Marija je pitala ženu iz publike koju želju da joj ispuni, ODGOVOR JE ZATEKAO SVE! (VIDEO)

View this post on Instagram

Hvala vam što ste ostavili stres i telefone. Hvala vam što ste se opustili i samim tim pomogli meni da budem još bolja i još opuštenija. Najveće hvala iz najsitnije fioke mog srca ide upravo vama! Krenuli smo hrabro, jako i sa puno ljubavi. Večeras nastavljamo i stajemo onda kada vi kažete. LJUDI, VOLIM VAS!!! ❤️❤️❤️ #OvakoJeBiloSinoc #JedvaCekamVeceras