DEVIN SUMNJA DA IMA KORONU?! Vanbračni sin Miroslava Ilića u karantinu, majka Mirjana priznaje: Bio je u kontaktu sa UMRLIM od virusa

Devin Antonović, vanbračni sin pevača Miroslava Ilića, trenutno se nalazi u izolaciji u Americi zbog sumnje da je zaražen koronavirusom.

On je nedavno boravio u Vašingtonu na jednom kongresu na kojem je bio i čovek koji je potom preminuo od korona virusa, što je u njemu probudilo sumnje da je možda i on zaražen.

- Devin je bio na skupu na kojem se nalazio čovek inficiran koronavirusom, koji je ubrzo i preminuo. Pokojnik je, između ostalih, bio u u ontaktu i sa Antonovićem, koji je zbog toga hitno prevezen u bolnicu. Za sada se još uvek ne zna da li je Devin zaražen jer još nisu gotovi rezultati. On se za svaki slučaj do daljnjeg nalazi u izolaciji - ispričao je izvor, a ovu informaciju potvrdila je i Devinova majka Mirjana Antonović koja kaže da je u kontaktu sa sinom, te da sada ne izlazi iz kuće.

- Tačno je da je moj sin bio na tom kongresu. Sada je u izolaciji dok se ne ustanovi da li je inficiran koronavirusom. Lekari su ubeđeni da je Devin dobio opasan virus. Najveći problem je to što to ne može odmah da se utvrdi, potrebne su brojne analize, tako da je on u izolaciji do daljnjeg - objasnila je Mirjana.

- Devin je odmah nakon kongresa došao kod mene. Grlila sam ga, tako da sam sada i ja u kućnom pritvoru za svaki slučaj. Ukoliko se ispostavi da je Devin zaražen, testiraće i mene na koronu. Ako sve bude u redu, nas dvoje dolazimo 31. marta u Srbiju jer imamo zakazano suđenje sa Miroslavom.

