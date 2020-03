ODALE GA PREPISKE! Pink.rs donosi DOKAZ da Gagi nije bio za vezu Lune i Marka: "On je prikriveni AGRESIVAC!"

Iako ga sada diže u nebesa i govori da je to uvek činio, istina je zapravo drugačija.

Burno je bilo tokom sinoćnjeg "Pretresa nedelje" u "Zadruzi" - jedna od vodećih tema bio je odnos Marka Miljkovića i Lunine majke Anabele Atijas, zbog čije su rođendanske čestitke ćerki mnogi zadrugari zaključili da njenu emotivnu vezu ne podržava. S druge strane, Lunin otac Gagi Đogani na sva usta je isticao da je imao drugačije mišljenje od Anabele, te da je za razliku od nje on uvek podržavao ćerkinu vezu s Miljkovićem... Međutim, istina je zapravo drugačija.

Iako to ne želi da prizna, Gagi je dugo bio protivnik Lunine veze sa Markom, o kojem svojevremeno nije imao ništa lepo da kaže, iako sada priča da je on idealna prilika za njegovu ćerku. O tome svedoče i privatne prepiske densera, do kojih smo uspeli da dođemo.

- Marka ne vidim, raspali! On je kao bubašarba! Ubiću se, evo, kuku... Poljubili se! Znao sam! Šta sad?! - kukao je i negodovao Gagi dok je pratio Lunin i Markov odnos tokom druge sezone "Zadruge".

- Marko je sinoć pokazao malo sebe, agresiju prikrivenu... Sad će tek da poludi, videćeš, zatvoren prostor. Šta je sledeće, šta gore može da bude?! Ovo što je izrekao za mene je gotov, Luna se pokopala - samo su neke od Gagijevih poruka u kojima na negativan način komentariše Miljkovića i njegovo ponašanje prema Luni.

Pogledajte i sami:

Autor: D.T.