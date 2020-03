ONA JE GLAVNI RAZLOG MOG RAZVODA Kija konačno potvrdila aferu Ane Korać i svog bivšeg muža:"Sloba mi je priznao i ispričao sve do detalja"

Dugo se spekulisalo o tome da je prijateljstvo Kije Kockar i Ane Korać puklo jer je pobednica prve "Zadruge" saznala da ju je muž Sloba Radanović pored Lune Đogani prevario i sa zgodnom Ivanjičankom.

I dok je Ana sve vreme demantovala ove navode, Kija je uvek bila nedorečena, sve do sada, kada je otvoreno priznala da je istina da su Koraćeva i Radanović bili zajedno.

- Ana jeste jedan od glavnih razloga zbog kojeg sam se crkveno razvela od Slobodana. Ona i još jedna, ali nju sad nećemo pominjati. Znam za to još od letos, iako je ona negirala priču. Sloba mi je priznao i ispričao sve detalje. Tad smo još bili venčani. Slobodan me je varao sa njih milion, on je gad pa je gad, a ona je tada glumila moju prijateljicu. Što je najgore, to se nije desilo slučajno, u naletu strasti. Ona je njega uhodila po kafićima, to pouzdano znam. Čuje gde se on nalazi, pa kao slučajno dođe na to mesto. Ja sam nju, naravno, pitala, a ona me je gledala u oči i lagala. Slobodan je mislio da ja za to sigurno znam, pa mi je priznao sve, kad je saznao da nisam znala, pozeleneo je što mi je rekao - priznala je Kija, a potom dodala:

- On je to negirao u javnosti, a ja evo sada javno priznajem da je to tačno. U tom trenutku nisam znala ko je gori od njih dvoje. Ani je otac umro kad sam ja to saznala, pa nisam želela ništa da joj kažem, ali svi su joj govorili, izgubila je drugaricu na najgluplji način - priča Kija.

Takođe, osvrnula se i na glasine o Aninom zanimanju.

- Lično mi je priznala čime se bavi. To je svima jasno, da ne ponavljam. Nemam ništa protiv njenog posla, ali imam protiv toga da mi zabiješ nož u leđa. Ona mi nakon svega tražila i pozajmicu... Moram da priznam da je vratila, ali nije imala srama - priča pobednica "Zadruge 1" i dodaje:

Autor: D.T.