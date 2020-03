Slađana Trajković, koja je u našem razgovoru istakla da je ponosna majka četvoro dece, prvi put je za Pink.rs govorila o delikatnoj temi, o kojoj niko, sem njenih bližnjih nije znao ništa.

Supruga poznatog pevača Radiše Trajkovića Đanija, Slađana Trajković više od dve i po decenije ponosna je majka sina Nikole, kojeg je dobila u vanbračnoj zajednici, a o kojem javnost do sada nije znala ništa. Ona je tada sa ocem svog prvog deteta živela u Prištini, a nakon što su se rastali, on se preselio u Ameriku sa njihovim sinom koji danas ima 26 godine.

Slađa je smogla snage i ekskluzivno za Pink.rs otkrila sve detalje odnosa sa vanbračnim sinom, ali i ocem svog prvog deteta.

- Da, pored troje dece koje sam dobila u braku sa Đanijem, ja imam još jednog sina. Sa tim čovekom, njegovim ocem, nisam bila u braku. Nikolu smo dobili u vanbračnoj zajednici. Moj sin Nikola ima danas 26 godina, živi u Americi, tamo je završio studije, dva fakulteta ima i ima posao. Prelep je dečko, predivan, pametan, kulturan, školovan... - počinje priču Slađa za Pink.rs i otkriva da li su njena ostala deca u kontaktu sa polubratom, ali i kad je poslednji put videla Nikolu.

- Ostala moja deca jesu u kontaktu sa Nikolom kad dođe preko leta u Srbiju. Kad je slobodan, čuju se. Više se deca čuju sa njim, nego ja. Nisam ga skoro videla, poslednji put sam ga videla prošle godine. Tada smo se sa njim videli Sofija, Marko i ja, Miloš nije bio u Beogradu, tako da se nije video sa njim, nažalost - rekla je Slađa, a na pitanje da li se Đani upoznao sa njenim vanbračnim sinom i u kakvim su odnosima, ona odgovara:

Naravno da su se upoznali. Nikola gotivi Đanija, kao i on njega, a i moja ostala deca ga jako vole. Ista majka ih je rodila, pa nebitno ko je otac - poručila je Trajkovićeva.

Iako šira javnost nije bila upoznata sa celom pričom o Slađinom vanbračnom sinu, kako ona ističe, uvek je pred svojim bližnjima isticala da je ponosna majka četvoro dece, kao i da žali što nije mogla da rodi još naslednika.

Ja nikada nisam krila da imam vanbračnog sina, ali jednostavno nisam o tome pričala za medije. Svi moji bližnji, moja familija i prijatelji znaju za Nikolu, i kad me pitaju koliko dece imam, ja nikada nisam rekla troje, nego četvoro, a sa Đanijem troje. Ponosna sam na svu svoju decu. Imati četovoro dece veliki je uspeh, i da sam mogla, još bih ih ja rađala. Nažalost, nisam mogla, jer sam njih četovoro rodila na carski rez i bilo je povuci-potegni kad je trebalo da rodim Sofiju. To je baš bila hrabrost - rekla je Slađa i otkrila u kakvom je odnosu sada sa Nikolinim ocem.

- Nisam u kontaktu sa Nikolinim ocem, nema ni potrebe... Naš sin je veliki, ostvaren, nije dete. Mnogo godina je prošlo otkad se nisam videla sa tim čovekom. Dok je Nikola bio maloletan, ja sam morala sa njim da se čujem jer je on školu završio u Americi, morali smo da se viđamo zbog pasoša i ostale dokumentacije, dok naš sin nije napunio 18 godina. Imala sam kontakt i sa njim i sa njegovom suprugom. Mi smo ranije, dok smo bili zajedno, živeli u Prištini. I on je sa Kosova, kao i Đani. Ja sam tada bila mlada, prosto nije mi odgovarao taj njegov život. Nije sada to za priču neku, verujte mi. Škakliva je tema. Sve u svemu, danas mogu da kažem da je on dobar čovek i ta njegova žena je divna - rekla je Slađa za Pink.rs.

Autor: M. Krasić