PEVAČICA IZ GRUPE HURRICANE SE BORI SA OPAKOM BOLEŠĆU! Sanji se SRUŠIO svet: Nisam ustajala iz kreveta, samo sam PLAKALA (FOTO)

Prošla je kroz pakao.

Pevačica grupe ''Hurricane'' Sanja Vučić već tri godine boluje od Hašimota, neizlečive bolesti štitne žlezde. Zbog ovog oboljenja lepa pevačica mora da pije lekove do kraja života. Sanjine koleginice iz benda Ivana Nikolić i Ksenija Knežević zabrinute su za njeno zdravlje, posebno sada kada imaju naporne pripreme za Evroviziju, koja se u maju održava u Roterdamu.

- Nije mi bilo dobro, a nisam znala šta mi je. Osećala sam hroničan umor, bila sam razdražljiva, neraspoložena, nisam imala energije. Zbog toga sam otišla kod psihijatra i dao mi je antidepresive. Pomislila sam da možda imam problem sa hormonima, pa sam išla i kod ginekologa. Doktorka je posumnjala da je u pitanju Hašimoto, jer i ona sama ima tu bolest - priča Sanja.

- Bolest su mi otkrili pre tri godine. Radila sam analize hormona štitne žlezde, išla sam na ultrazvuk i tada su mi potvrdili da je u pitanju Hašimoto Tireoiditis. Rekli su mi da ću piti lekove najverovatnije do kraja života. To mi je teško palo, pa mi se dešavalo da ne mogu da ustanem iz kreveta i stalno sam plakala. Bila mi je suva koža, a primetila sam i da dosta dobijam na težini, kao i da teško skidam kilograme. Baš sam se uplašila. Mislila sam da mi se srušio ceo svet kada sam shvatila da sam bolesna i da zavisim od jednog leka. Teško sam prihvatila sve to, ali sam se vremenom privikla - ispričala je Sanja.

Sanja je zbog autoimunog oboljenja štitne žlezde potpuno promenila svoje navike.

- Sada sam posvećena treninzima, vodim računa o ishrani i ne uzimam ugljene hidrate i šećere. Pokušavam da živim zdravo, koliko god je to moguće. Bolest me neće sprečiti da nastupam sa koleginicama iz grupe - kaže Vučićeva.

Njene koleginice iz grupe Ivana Nikolić i Ksenija Knežević poručuju da Sanju čuvaju kao malo vode na dlanu.

- Svi smo tolerantni kada je Sanja u pitanju. Trudimo se da je ne opterećujemo obavezama. Rekla je da će raditi sve kao i mi za Evroviziju. Tražila je da se ponašamo prema njoj kao da nema zdravstvenih problema, ali se mi trudimo da je zaštitimo koliko god je moguće - kaže Ksenija, a sa njom je saglasna i Ivana.

