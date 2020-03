HAOS, SUZE, NASRTAJI, LJUBAV I MRŽNJA! Sukobi parova sinoć su okrenuli Belu kuću NAGLAVAČKE, naboji emocija dostigli VRHUNAC! (VIDEO)

Još jedna burna noć na imanju!

Ni protekla noć u "Zadruzi" nije prošla bez haosa. Zadrugari su sinoć učestvovali u emisiji "Nominacije", gde su morali da biraju između Miljane Kulić i Lazara Čolića Zole, a zatim je, kao i svakog petka, na red došla "Igra istine". Na samom početku je došlo do haosa kada je Aleksandra Nikolić navela da se Zola igra sa Miljanom, a svađe su se nastavile do duboku u noć, najviše između parova.

Luna Đogani i Marko Miljković svakodnevno imaju trzavica u svom odnosu zbog Jelene Pešić, koja je i sinoć bila uzrok njihove svađe.

Priznanja na "Igri istine" dovele su i do raskida jednog para - Milice Kemez i Bore Santane. Šoumen je pred svima odlučio da stavi tačku na odnos sa svojom devojkom, što je nju dovelo do ivice nervnog sloma, te je grcala u garderoberu za vreme emisije.

Milica nije uspela da se smiri, pa je čak pokušala da pobegne iz "Zadruge", a sprečila ju je zadrugarka Tara Simov.

Nakon ovog događaja, Milica i Bora su se našli oči u oči, a Kemezova je žestoko izvređala svog bivšeg dečka.

Odnos Dragane Mitar i Edisa Fetića intrigira javnost i zadrugare još od prošle sezone "Zadruge", kada je on poslao čuvenu tortu na adresu Bele kuće. Nakon turbulentnog ulaska u treću sezonu, činilo se da su uplovili u mirnu luku, a onda su počeli da se dešavaju novi haosi. Dragana i Edo su nedavno raskinuli i od tada njihove svađe potresaju imanje, a drugačije nije bilo ni sinoć. Nakon žestoke svađe, Dragana i Edo su ušli i u fizički obračun, a obezbeđenje je odmah reagovalo kako ne bi došlo do povreda.

Mitrova nije imala mira nakon sukoba, pa je sa zadrugarima komentarisala Fetića i iznosila njihov "prljav veš".

Detalji koje je Aleksandra iznela za vreme "Igre istine" potresili su već poljuljani odnos Miljane i Zole, a Kulićeva je ponovo izrazila nesigurnost u svog bivšeg-sadašnjeg partnera, sa kojim ne priznaje vezu, kao ni on.

Njih dvoje nisu imali mira, pa su se svađali sve do ranih jutarnjih sati, a tokom jedne od svađa Miljana je polila Zolu hladnom kafom, izrevoltirana time što joj nije ispunio želju.

Kulićeva je poželela nakon toga da joj Zola dokaže svoju ljubav time što će spavati pored nje u sobi za izolaciju dok je nominovana, a on ne, iako je to strogo zabranjeno po pravilima koje je ustanovio Veliki šef. Kulićeva je smatrala da će joj Čolić tako dokazati da je voli i da mu je bitnija ljubav, nego novac i kazna, ali ju je on odbio, a čak joj je i poručio da ne bi spavao pored nje ni kada bi bio nagrađen.

Turbulentno je bilo i u sobi za rehabilitaciju, gde je došlo do drame između Tare Simov i Mateje Matijevića u cik zore. Ovo dvoje mladih takmičara prvo su imali žestoku vrelu akciju, zbog koje se Mateja pokajao i nakon koje je bio nervozan i negativan.

Zadruga 3 - Tara i Mateja imali žestoki s*ks ispod pokrivača - 14.03.2020. pic.twitter.com/2LYR2eDRJV — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 14. март 2020.

Ovo je teško palo Tari, koja je završila u suzama zbog Matijevića, a nakon toga mu je priznala da joj je on greška.

Mateja nije želeo da se raspravlja sa Tarom jer je bilo 8 ujutru, već joj je poručio da će popričati kada se probude.

Ostaje da ispratimo da li će ovi parovi uspeti da reše svoje nesuglasice tokom današnjeg dana ili će nastaviti u istom duhu.

Autor: M. P.