''LUNA LJUBOMORIŠE I PRIČA BUDALAŠTINE" Pešićkina drugarica otvoreno o Marku i napadima Đoganijeve: Bolje bi joj bilo da se UGLEDA NA JELENU!

Jelena Pešić i dalje je u središtu ljubavnog trougla, zajedno sa Lunom Đogani i Markom Miljkovićem, zbog kojeg je sve češće meta napada njegove devojke.

O svemu što se prethodnih dana dešavalo, a tiče se Pešićeve, razgovarali smo sa njenom najboljom drugaricom Tanom, koja je u šoku zbog učestalih napada na Jelenu.

- Upravo gledam klipove od sinoć, u šoku sam... To je sve zato što je Luna jako nesigurna u Marka kao takvog. Jelena ima dobra izlaganja, sviđa mi se kako priča, vidim da kod nje nema ništa, samo mi je žao što je napadaju sa svih strana, kaže Tana, koja ja se posebno osvrnula na sve učestalije rasprave Lune i Jelene, iako je Đoganijeva prvobitno tvrdila da protiv svoje "suparnice" nema ništa.

- Mislim da će to da se stiša, verujem da je to sad naboj neke njene negativne energije... Čula sam šta je sve pričala, to su priče koje nemaju veze s mozgom, kao na primer da je Jelena plaćena da bude sa Markom?! Ne znam šta je sve iznosila, to su sve budalaštine. Nadam se da će to sve da se stiša vrlo brzo.

Mnogi su saglasni u tome da Marko od Lune pokušava da "napravi" Jelenu i usadi joj njene karakterne osobine zbog kojih mu se dopala. Pitali smo Tanu šta o tome misli,

- Mislim da se Jelena svakom muškarcu u kući svidela, prvenstveno kao osoba, ali i lepa je, pametna, sve ostale kvalitete ima, samo što to nije razlog da neko na taj način ljubomoriše i pravi takav problem nekome ko mu ništa nije uradio. Bilo bi lepo da se i u Lunu i u sve druge devojke usade neke njene osobine, da se ugledaju na nju, jer je stvarno prava, bre, dama u svakom smislu te reči!

Optužbe da je Jelena namerno nosila ljubičastu haljinu na žurki kako bi privukla Markovu pažnju, čija je to omiljena boja, Tani su smešne.

- Jelena voli ljubičastu boju i sve joj boje lepo stoje, neka nosi šta hoće! To su budalaštine... Jelena se time ne bavi, da smišlja kako će da zavede muškarce... Ovo mi je baš smešno. Pa, uvek su se muškarci oko nje motali i dovijali, ne ona.

Takođe, Jelenina prijateljica ističe da zadrugarki veoma teško pada to što joj je i Gagi Đogani, sa kojim je bila u sjajnim odnosima, okrenuo leđa i od nje počeo da se udaljava.

- Jako je povredilo zato što je bila jako bliska i otvorena sa Gagijem, smatrala ga je prijateljem, definitivno. Povredilo je to što ju je on napao, mislim da joj je to baš teško palo, i meni je teško da pričam o tome. Ona je u njega verovala, bila mu je podrška, kao i on njoj, priznala je da ga obožava... Mislim da ju je jako povredio čim je dozvolila sebi da na taj način pokaže emocije. Jako je odana kao prijatelj. Kada je neko ko joj je blizak povredi, ona tako reaguje - to znači da se za Gagija jako vezala.

Autor: D. Tanasijević