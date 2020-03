ZBOG NJE SU SE DANIMA SVAĐALI Kaća Grujić posla skandala u Zadruzi otvorila dušu o Mateji i Tari (FOTO)

Popularna pevačica nedavno je, prilikom svog gostovanja u "Zadruzi", napravila pravi haos, ni kriva ni dužna.

Naime, pevačica je unela pravu pometnju i pomutila razum brojnih zadrugara, ponajviše Mateje Matijevića koji od nje cele večeri nije odvajao pogled. Sve to primetila je i njegova devojka Tara Simov, koja mu je zbog Kaće Grujić priredila ljubomornu scenu, zbog čega su se danima svađali. Osvrt na ovu situaciju lepa pevačica napravila je i danas, tokom gostovanja u emisiji "Premijera - Vikend specijal".

- Nije samo Mateja gledao, gledalo je još mnogo muškaraca u "Zadruzi", ali nije moja namera bila da njih posvađam niti bilo šta... Ja sam tu došla da zabavim zadrugare koji su u izolaciji, koji nemaju kontakt sa spoljnim svetom i trebalo je da se opuste - prisetila se Kaća, koja je istakla da Taru Simov ne poznaje.

- Došao je haos do njih, ja sam čula posle par dana da se to nastavilo, da se svađaju, da je ona rekla da se mi znamo ili da je ona nešto uradila, pa da ja zbog toga imam možda nekih afiniteta da je mrzim ili tako nešto, ali to stvarno nije istina. Ja stvarno devojku nikada nisam upoznala, nikada ranije nisam videla, ne znam zašto je to rekla.

Priznaje da joj je Mateja na prvi pogled bio simpatičan, ali... Samo na prvi pogled.

- Rekla sam da je simpatičan momak, ova "Zadruga" možda ima najbolje frajere! Ali kad pogledaš malo dublje... Nije samo fizički izgled bitan... Nisu dobri frajeri!

Autor: D.T.