"MOLIM SE BOGU..." Zorana Pavić zbog korone prolazi kroz PAKAO, problemi se samo nižu (VIDEO)

Poznatoj pevačici svi planovi su pali u vodu zbog novonastale situacije.

Zorana Pavić svaki svoj dinar pošteno zarađuje, a kako kaže, novac nikada nije dobila "na lepe oči", čak ni na igrama na sreću.

- Bože dozvoli, omogući mi da dobijem sedmicu na lotou... Pa, kupi listić! Ja jedanput sam to kao probala... Uopšte ne mislim da bih ja na foru, kao, mogla da dobijem pare. Ja tako žestoko moram da se pomučim da bih zaradila, ali zaista, prosto je to neka takva karma - priznala je pevačica, kojoj su, inače, svi planovi u vezi sa novim projektom pali u vodu zbog pandemije koronavirusa.

Planirani put i snimanje spota morala je da otkaže.

- Znaš kao, ne odem u inostranstvo zbog virusa, a sad izlazim odavde, lupi me neka greda i nema me... Ja se nadam, s obzirom da zemlja u kojoj bi trebalo da snimam spot za "Čekaću te gore", je jedna zemlja u kojoj do sada niko nije snimao... Trebalo je da idemo tamo 19. marta i sad su zatvorene granice... Ja se Bogu molim da granice budu otvorene, kažu da turiste nešto stavljaju 14 dana u karantin, samo bi mi to u životu falilo

Autor: D.T.