"NADEŽDA SE PORODILA PRE VREMENA, U 7. MESECU..." Prva ispovest Tome Panića posle rođenja sina Longa

Bivši učesnici "Zadruge" Nadežda Biljić i Toma Panić obradovali su javnost vešću da su pre četiri dana postali roditelji dečaka Longa.

Pozvali smo Tomu kako bismo mu čestitali na rođenju sina, a potom nam je u kratkim crtama za Pink.rs priznao da je presrećan, kao i da se Nadežda i beba, uprkos tome što je reč o prevremenom porođaju, osećaju odlično.

- Super je sve! Mnogo sam srećan! Nadežda je odlično, izašla je iz porodilišta. Pre vremena se porodila, u 7. mesecu trudnoće... Spontano je sve, odjednom krenulo, otišli smo kod lekara i porodili su je. Na svu sreću, sve je dobro prošlo, sin moj je dobro, hvala Bogu, i najvažnije je da tako ostane. Neću ništa mnogo sad da pričam i da detaljišem, da ne baksuziram, dok malo ne ojača... Ima vremena, polako, sve je super i mnogo sam srećan - rekao je Toma za Pink.rs.

Inače, Nadežda je svojevremeno za Informer ispričala zbog čega će sinu dati ime Longo.

- Longo je jedan Tomin prijatelj sa kojim se on družio u Kini. On je obećao tom drugu da ako dobije sina da će nazvati dete po njemu. Nešto se dogodilo tom prijatelju, nećemo sada o tome. Vidim da je narod baš burno reagovao na pomen tog imena. Pričaju kako dajemo ime po kučetu, a ne znaju da je on to hteo i za dete. Nepismeni ljudi, zatucani. To ime je strano, nema ništa loše u tome - izjavila je Biljićeva pre porođaja.

Autor: D.T.