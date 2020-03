KIPTI OD BESA! Posle onog što je videla prvog dana vanrednog stanja, Marijana Mićić uputila oštru poruku SVIM SRBIMA (FOTO)

View this post on Instagram

Tako nekako gledam malopre dok setam Djuru i vidim regularnu redinu penzionera dok stoje u posti. Isti pogled dok gledam bakicu koja jedva vuce jednu ,samo jednu kesu iz prodavnice. Prolaze autobusi,samo jednog vozaca sam videla sa maskom. A mnogo besnije izgledam kad vidim ove jake sto vuku i vuku sve sto su mogli da ponesu iz radnji. Imali smo bombardovanje i trcali smo po sklonistima i druzili se. Svi smo bili zajedno i bez obzira na situaciju imali smo ljude oko sebe. Danas je borba suprotna nasim ljudskim porivima. Samoizolacija !!! Ali ljudi to je nacin kako bismo se ponovo druzili kad sve prodje !! #ostanikodkuce 🙏🏻