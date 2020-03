View this post on Instagram

Moja mama Snežana je glavna medicinska sestra neuro-hirurgije u kliničkom centru Kragujevac. Njena profesija je da vodi računa o drugim ljudima, ali ona i mimo bolnice ceo svoj život bezrezervno pomaže svima oko sebe i onima koje poznaje i onima koje ne poznaje. Njeno srce je veliko kao svemir i ponosna sam što mi je baš ona mama ❤️❤️❤️ Večeras u 20h opet ću sa svojom porodicom da se zahvalim aplauzom svim zdravstvenim radnicima, našim istinskim herojima i svojoj mami koja je moj heroj!👑🙏🏆 #ostanitekodkuce #budimoodgovorni #proćićeiovo #photoby #koncert #gardoš2009