"ZBOG NJEGOVIH PRETNJI SAM DOBILA ALOPECIJU" Bolna ispovest Đoleta Đoganija za Pink.rs: Ovako odgovara na Lunine optužbe

Već nedeljama unazad u "Zadruzi" odvija se klupko o mnogobrojnim problemima, skandalima i prljavom vešu familije Đogani.

Kao da haos između Lune, Gagija i Anabele nije bio dovoljan, novopečena pevačica u celu priču ponovo je, pre nekoliko dana, umešala svog strica Đoleta Đoganija, kojeg je optužila za pakao kroz koji je svojevremeno prošla. Naime, Luna se prisećala najvećeg stresa koji je doživela u detinjstvu i tom prilikom Đoleta direktno optužila da je kriv za njenu alopeciju.

- Jedina istina zbog koga sam dobila alopeciju je Đole Đogani, koji je sve vreme slao poruke, romane i pretio da će uništiti život moje mame - priznala je Luna plačući.

Mi smo pozvali Đoleta, koji isprva nije želeo da se osvrće na optužbu svoje bratanice, već je uopšteno govorio o problemima u nekadašnjem braku Anabele i Gagija.

- Ne pratim to šta oni rade i pričaju, video sam samo na početku, kada je Anabela ušla... Ne bih se tu puno mešao niti ulazio u tu priču. Postoje brakovi koji su dobri, postoje oni koji u loši, definitivno su imali loš brak i probleme, to je njihova stvar. Ja sam njima bio stariji brat, čovek koji je bio uspešniji... Vodio sam porodicu posle odlaska mame i tate, imao veliki uticaj na sve njih, učio braću i sestre kako da se ponašaju jer sam ja najstariji, a mi smo starog kova. Svaki put kad i Gagi kaže nešto pametno, Anabela misli da je nemoguće da on priča pametno i dobro, iako će on uvek imati problem u komunikaciji jer ne ume da se svađa, miran je tip. Ja sa Gagijem jedno vreme nisam pričao, jer nije poštovao porodične kodekse - nema pića, nema poroka, druge, samo sport - u dahu je pričao Đole, koji se potom osvrnuo na direktne optužbe Lune Đogani koja tvrdi da je zbog njega dobila alopeciju.

Lupila je glupost koja nema veze sa životom! Dobro, dokažite da sam ja kriv za to! Da li Luna zna u onom delirijumu šta je rekla, da li je svesna da je mene napala i okrivila za tu situaciju u kojoj se nalazi?! Šta se ona toliko tu stresirala, šta sam ja to rekao?! 'Ajde da vidimo te romane! Kako možeš ti da doživiš nešto tako stresno od nekog strica, a tada imaš 12 godina, a ne doživljavaš to što ti se roditelji biju svaka tri dana! Ne osećam se odgovornim jer joj ništa nisam uradio! Govorim im kako treba da žive, da budu dobri i da se ne svađaju... Ja u tom periodu nisam razgovarao sa njima, niti sam pisao bilo šta - poručio je Đole za Pink.rs.

Autor: D.T.