ANABELI OTELA HRANU IZ RUKE! Luna izgorela od besa zbog poteza ove zadrugarke, Atijasova joj poručila: MOGU DA TE RODIM! (VIDEO)

Bilo je veoma napeto!

Zvono je označilo kraj večerašnje "Igre istine", a pošto su ukućani bili iskreni, Veliki šef odlučio je da ih nagradi hranom i pićem. I ovoga puta je bilo jako burno tokom raspodele, a došlo je i do svađe između Lune Đogani i Nine Babić. Kako je Luna govorila Nina je iz ruke otela hranu njenoj majci Anabeli.

Ne zanima me Mlađa. Uzela si joj iz ruke! I prošli put je napravila frku. Poneta je što si iz ruke uzela. Ma mrš tamo bre, odvratna si. Na nominacijama si pokazala svoje pravo lice - vikala je Luna.

Posle nekoliko sekundi došao je i Mlađa Jovanović koji je pokušao da opravda potez Nine Babić, ali mu to nije pošlo za rukom s obzirom na to da su reagovali osim Lune, i Anabela, ali i Marko Miljković.

Ma boli me d*pe, iz ruke joj je otela parče! - govorila je Luna, Mlađi.

Nemoj da mi otima iz ruke, ja nju mogu da rodim. Iz ruke mi je otela. Lepo neka kaže Mlađo, a ne da mi otima iz ruke. Mrzim tu alavost kod ljudi - pričala je Anabela, Mlađi.

U video-prilozima koji se nalaze u nastavku ovog teksta možete pogledati kako je sve izgledalo.

Autor: S. K.