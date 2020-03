View this post on Instagram

Izolacija dan sesti.Privilegija zivota van grada , mogucnost da prosetam dvoristem ciju kapiju nisam otvorila ovih sest dana.Oko moje kuce je priroda i ne pada mi na pamet da prekrsim zabranu koja je na snazi.Ne razumem neodgovornost i bahatost, zato ako hocete da sutra normalno zivimo i radimo POSTUJTE odluku i OSTANITE kod kuce da bi sto pre ziveli normalno❤️❤️