HURRICANE IPAK NA EVROVIZIJI? Oglasili se organizatori nakon otkazivanja takmičenja zbog korone, ovo su nove odluke! (FOTO)

Nije sve izgubljeno.

Organizatori “Evrovizije” usled pandemije koronavirusa otkazali su takmičenje koje je najavljeno, ali su doneli i novu odluku po kojoj isti izvođači mogu da nastupe sledeće godine, ali sa novom pesmom.

Evrovizija je bila planirana da se održi od 12. do 15. maja u Roterdamu čemu su se najviše radovale devojke iz sastava "Hurricane", koje su do detalja uradile sve pripreme neophodne za predstavljanje Srbije na ovom takmičenju. Ipak, to ne znači da grupa Hurricane neće na stati na binu sledeće godine.

Univerzalne vrednosti i tradicija da se muzikom slavi različitost, danas su potrebniji više nego ikad. Zbog toga, trenutno istražujemo alternativne programe, ali ne i takmičenje, kako bismo pomogli da ujedinimo i zabavimo publiku širom Evrope u ovim izazovnim vremenima - stoji u saopštenju organizatora Evrovizije.

Organizatori rade na programu i onlajn platformama putem kojih će u narednim mesecima odati počast pesmama i izvođačima koji su bili prijavljeni za nastup 2020. u Roterdamu.

U skladu sa pravilima Pesme Evrovizije, doneta je odluka da pesme koje su bile prijavljenje za ove godine neće moći da učestvuju u takmičenju 2021. Zemlje učesnice mogu da odluče koje umetnike će poslati na takmičenje sledeće godine, a to mogu biti ovogodišnji pobednici ili novoizabrani – zaključuje se u saopštenju.

Devojke iz grupe "Hurricane" nastup na evropskom takmičenju su isplanirale do detalja i nisu krile razočaranost kada su saznale za otkazivanje Evrovizije, ali ipak nije sve izgubljeno.

Autor: Pink.rs