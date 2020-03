"SAMO TRI MINUTA!" Dok je Luna spavala, Marko i Iva se našli SAMI U TOALETU! Đoganijeva i Filip će izgoreti od LJUBOMORE! (VIDEO)

Ovo im se neće dopasti!

Zadrugari su i večeras dobili priliku da gledaju seriju "Nemoguća ljubav", nakon koje su se ponovo razbežali svuda po imanju.

Marko Miljković, koji je nominovan za izbacivanje ove nedelje, napustio je na kratko sobu za izolaciju kako bi oprao veš u spoljnom toaletu, a susret koji je imao tamo sigurno će izazvati veliku pažnju njegove devojke Lune Đogani.

Ko je tu? - upitala je Iva Grgurić sa druge strane vrata.

Marko - odgovorio je Miljković.

Za koliko si (gotov), Marko? - nastavila je Grgurićeva.

Samo da isperem veš, jedno 15, 20 minuta - odgovorio je Marko.

Daj samo da odem do WC-a - rekla mu je Iva.

Hoćeš brzo? - upitao je Miljković.

Samo tri minuta - odgovorila je Grgurićeva.

Iva je zatim ušla u toalet, a voda koju je Marko koristio za pranje veša se i dalje čula. Podsetimo, po samom Markovom ulasku u "Zadrugu 3", Iva i on su krenuli da flertuju, sve dok se on nije "prebacio" na Jelenu Pešić. Ovo će sigurno zasmetati Luni, koja je za to vreme bila u dubokom snu.

