Potvrdio ono što je Anabela ispričala za crnim stolom.

Bivši zadrugar i prijatelj aktuelne učesnice ''Zadruge'', pevačice Anabele Atijas, Mirko Gavrić pred kamerama emisije ''Premijera - Vikend specijal'' progovorio je o nasilju koje je ona trpela tokom braka sa Gagijem Đoganijem.

Naime, i sam Mirko prisustvovao je sceni, koju je Anabela opisala i zadrugarima.

- Bio sam prisutan kad se to desilo. Ništa nije slutilo da će se desiti to što se desilo. On je išao 180 km na sat, ja sam ga molio da uspori, jer koncert bez nas svakako ne može da počne. Anabela mu je lepo rekla: '''Ajde, Gagi, ne zezaj dečka, vidiš da mu nije prijatno''. On je nju onda opsovao, ona mu je odgovorila, a on je parkirao auto sa strane. Izašao je iz kola, ja sam odmah zaključao na onaj taster bravu, međutim on je insistirao da se auto otključa, a ja nisam hteo. Anabela je otključala auto, on je ušao pozadi, desilo se šta se desilo... Ja sam pritekao u pomoć i dok sam njega skidao s nje i ja sam primio nekoliko udaraca. On je mene tada bacio, ja sam pao dole, a Anabelu je bacio na ogradu. Bila je neka žičana ograda tu sa strane, kod auto-puta... - rekao je Mirko u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' i dodao:

- Anabela i ja smo posle toga vratili kod mene, nismo ni otišli u Makedoniju. Moja majka je savetovala Anabeli da ode u policiju i prijavi nasilje, ali ona nije želela zbog dece.

Autor: M. K.