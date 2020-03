OVO JE PRIČA O NJIHOVOJ LJUBAVI Cakana dve godine bežala od sadašnjeg muža, za sve je imala DOBAR RAZLOG! A posle ovih reči je poklekla

Folk pevačica Dragica Radosavljević Cakana je već dvadeset i kusur godina je u braku sa Nebojšom Negićem a tek skoro je otkrila kako je njihova ljubav počela.

Ona kaže da je u vreme kada se družila sa grupom prijatelja bila sveže razvedena - tada je mislila da je Nebojša i dalje u braku, zbog čega je uspostavila distancu, a kako kaže, emocije su se desile kada se najmanje nadala... Presudno je bilo putovanje u Čikago.

- Moj sadašnji partner Nebojša i ja smo se upoznali tako što smo izlazili zajedno, u istom smo društvu bili. Znala sam da je nešto bio oženjen, pa sam imala veliku distancu o odnosu na njega. Uopšte me to nije interesovalo. Uživala sam u svom tadašnjem životu, kakav god da je on bio. Nakon godinu i po, dve dana, trebala sam da idem za Čikago i da ostanem dva, tri meseca tamo. Napravila sam večeru za prijatelje, i da je Nebojša bio tu. U jednom momentu je rekao ''Jako mi je žao što ideš, jako ćeš mi nedostajati''. Bila sam zbunjena. Zadovoljna sam se vratila sa puta. Ja sam tada već bila razvedena, pa smo on i ja nastavili našu vezu, i tako već više od dvadeset godina - bila je iskrena Cakana.

Autor: D.T.