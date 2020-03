OVO ĆE VAS NASMEJATI DO SUZA! Janjuš napisao pismo Maji Marinković pretvarajući se da je OVAJ MUŠKARAC, pa je dobro potkačio! (FOTO)

"Šteta što imaš četiri veze napolju"...

Bliskost Maje Marinković i Marka Janjuševića Janjuša dobro je poznata svim gledaocima najgledanijeg rijaliti programa na ovim prostorima "Zadruge". Njih dvoje se ne razdvajaju, imali su i zajedničke zadatke u kojima su bili "Žaklina i Prcko", Janjuš je često brani od svih, ali i uvek spusti na zemlju kada je to potrebno.

Portal Pink.rs došao je do pisma koje je Janjuš napisao Maji, pretvarajući se da je zapravo Taki, njen otac, a ono što je napisao nasmejaće vas sigurno do suza. Pismo prenosimo u celosti.

- Marija, sine, oko moje lepo, glavice moja pametna i inteligentna. Pre nego što krene tatica da ti piše, moram ti reći da mi jako nedostaješ i da su ti ukrali škodu pre tri meseca - započeo je Janjuš i nastavio:

- Ćero tatina, ponosan sam na tebe, pogotovo od dana kada ste igrali onu igricu iz opšte kulture, pokidala si ljubavi, nemaš pojma koliko pozitivnih komentara je bilo kao na primer "Maja do pobede", "Maja institucija", "E ovo je dokaz da i neko školovan i pametan postoji u rijalitiju", "Maja najlepša i najpametnija"... i mnogo, mnogo drugih, sve u svemu svi smo ponosni na tebe. Bilo je i negativnih kao na primer "Kakav idiot", "Ovo se rađa samo jednom", "Kakav teletabis", ali ne mnogo... Moram ti reći da mi pozdraviš Prcka, šteta što imaš 4 ozbiljne veze napolju. U kontaktu sam sa Enom, lajkujem joj često slike, sve je ok. Kaže "Slatki ste". Smej se, ćero, malo češće, nismo mi džabe prodali ari zemlje u Belom potoku za zube... Baš se retko smeješ i to me najviše nervira - pisalo je u pismu.

Autor: N.V.