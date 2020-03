NUDILI SU MI VELIKI NOVAC ZA... Lepa ruska glumica otkrila kakve ponude je dobijala zbog Miloša Bikovića, pa priznala: ON SE ODLIČNO LJUBI! (FOTO)

Saradnja na filmu je dovela do toga da se zbliže.

Šarmantnu rusku glumicu Dijanu Požarskaju domaća publika ima prilike da gleda u filmu “Hotel Beograd”, gde tumači devojku Miloša Bikovića, a ona priznaje da je fascinirana Srbijom, našim jelima, ali nije ostala imuna ni na lepotu ovdašnjih muškaraca.

- Ja sam zaljubljena u vašu zemlju, to stalno ponavljam i nikada neću prestati to da govorim. To je iskreno i zauvek. Bez obzira što je tempo snimanja bio vrlo naporan jer se po ceo dan radilo, za mene je to bilo veliko zadovoljstvo jer su oko mene bili predivni ljudi, vladala je predivna atmosfera. Uz to je bila ukusna hrana, tako da mi nije bilo zamorno iako je tempo bio ubitačan - rekla je ona.

Kako kaže, kajmak joj se najviše dopao.

- Kajmak mnogo volim i stalno sam ga jela. Baš mi se dopao. Osim toga, zavolela sam i ajvar. I naravno, da ne zaboravim ćevapčiće i rakiju, posebno šljivovicu. Naravno, pila sam je posle snimanja. Nikako za vreme snimanja. (smeh) - rekla je Dijana.

Za svog kolegu Miloša Bikovića ima samo reči hvale, a ističe da je veliki profesionalac i voljen u Rusiji.

- To je istina. Mene to ne čudi jer je on vrlo talentovana i otvorena osoba koja na jedan dobar način predstavlja vašu zemlju. I jeste velika zvezda u mojoj zemlji. On je veliki profesionalac, a uz to veoma dobra, otvorena i svetla osoba. Te tri osobine je zaista teško spojiti danas. Dobijam milijardu poruka gde mi kažu pozdravi ga, upoznaj me sa njim ili daj mi njegov broj telefona. Neki mi nude veliki novac za to. Ja sam u velikom iskušenju da uzmem milion dolara, a onda odustanem jer sam ipak njegova prijateljica. Ali ću razmisliti. Ako bude dobar, to neću uraditi. (smeh) - rekla je glumica, pa otkrila kako se Biković ljubi:

- Odlično se ljubi. On je jedan princ. Njegova buduća žena će imati sreće što će ga upoznati i želim mu sve najlepše u budućnosti.

Kako ističe, momci u Srbiji su joj prilazili, ali Biković je bio njen čuvar.

- Prilazili su i meni je to bilo jako prijatno, ali Miloš je bio dobar telohranitelj i svi koji su radili na ovom filmu pazili su me kao da sam deo porodice. Inače, Srbi su jako lepi muškarci.

Autor: N. V.