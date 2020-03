Potresnu ispovest Đoganijeve kao da su svi zaboravili, ali kamere su sve zabeležile!

Noć iza nas donela je turbulencije na velelepnom imanju, kada su u pitanju međuljudski odnosi zadrugara. Priča koja je uzburkala javnost svakako je odnos bivših supružnika Anabele Atijas i Gagija Đoganija.

Prethodne noći spekulisalo se o Gagijevom očinstvu i kako se ponašao prema ćerkama Luni i Nini, optužujući Anabelu da kao majka nije bila tu. Gagi je takođe izneo podatke koje su već poznati javnosti, da se Luna družila sa ćerkom folk dive Cece Ražnatović, Anastasijom i da je dosta vremena provodila kod njih u vili na Dedinju.

Međutim, iako povređena kao majka, Anabela je smogla hrabrosti da se suoči sa Gagijem, pa ga je podsetila da je on taj koji nije bio tu za decu, potencirajući da kaže gde se nalazio za sve to vreme, što on nije hteo ni u jednom trenutku da učini. Poznato je da je Gagi imao problem sa nedozvoljenim supstancama, o čemu je već pričao nekoliko puta tokom boravka na imanju.

Godinu dana ranije, na istom mestu Luna je za crnim stolom imala potresnu ispovest o Gagiju, gde je pred milionskim auditorijumom ispričala da dugo nije pričala sa ocem, što je denser prošle noći negirao, tvrdeći da Anabela ne priča istinu.

Meni je moja porodica svetinja. Kada pričam o svojoj majci ja sam srećna, ali kad pričam o Gagiju sve me boli. On se borio sa nekim stvarima koja uopšte nisu lake. Ja sam uvek pričala da su me tretirali kao princezu. Dešavale su se razne stvari, svađe, nasilje koje ja ne volim. Gledala sam svoju majku nikakvu, tužnu i nesrećnu. Znala sam da će doći dan kada će se razvesti. U školi su me svi zezali da sam ja razlog zbog čega oni nisu zajedno. Maltretirana sam svaki dan. Sve se to čitalo i bilo je javno. On je počeo da koristi razne supstance, počeo je da se ponaša užasno prema nama. Nije imao osećaj da sam mu dete. Nije imao osećaj da nas zove. Nije imao vremena da nas viđa - pričala je Luna prošle godine, te je dodala da sa Gagijem dugo nije imala kontakt, što potvrđuje Anabelinu priču:

Ja sam sa mojom babom htela da se on izleči i sve sam učinila. Jednog dana sam odlučila da prekinem komunikaciju sa njim, nismo se čuli dva meseca sa njim. Sanjala sam ga svaku noć, osećala sam da nešto nije u redu. Kada sam došla kući, majka mi je rekla da je on dobio batine i da je u bolnici. Jedva sam to preživela i sutra sam otišla kod njega da ga vidim. Ušla sam, on je bio zavijen, samo su mu se usta videla. Tek posle dužeg vremena videla sam mog oca, on je plakao i izvinjavao se. Od tog dana, nikada više nije radio iste stvari. Bukvalno se promenio i izlečio i postao je najbolji tata na svetu - pričala je tada Luna.

U video-prilogu pogledajte šta je Luna još rekla tokom svoje potresne ispovesti o odsustvu Gagija jednom periodu njenog života.

Autor: Ognjen Bogdanović