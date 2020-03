STANIJA EVAKUACIONIM LETOM STIGLA U SRBIJU, IZREČENO JOJ JE 28 DANA KARANTINA, a njena objava će slomiti i one najtvrđe: Evo zbog čega je PLAKALA kao kiša kad je kročila u našu zemlju! POTRESNO! (FOTO)

Trenutno stanje u zemlji joj je palo veoma teško.

Rijaliti zvezda Stanija Dobrojević evakuacionim letom stigla je u Srbiju iz Amerike, a izrečeno joj je 28 dana karantina po dolasku. Njoj je stanje u zemlji i svetu zbog epidemije koronavirusa veoma teško palo, a odmah po dolasku u svoju zemlju oglasila se potresnom porukom na društvenoj mreži Instagram.

- Konačno u Srbiji! Izrečeno mi je 28 dana karantina, i ne bunim se! Svakako sam već 14 dana bila u strogoj izolaciji, jedini bliži kontakt s ljudima mi je bio tokom evakuacionog leta. Bilo je ovo za mene neverovatnih 14 dana neizvesnosti! Kada je situacija postala sve ozbiljnija SAMO SAM ŽELELA DA DOĐEM KUĆI I BUDEM BLIZU SVOJE PORODICE da zajedno prođemo sve ovo! Iako sam u samoizolaciji i biću još 28 dana sama u karantinu, konačno sam mirna i srećna sto sam tu, u svojoj zemlji, sa svojim narodom, porodica je tu, čitava familija (Srbija, BiH, Slovenija, Hrvatska, Nemacka... i naravno, neko u CG) nekako svi su mi blizu kada sam tu! Ne bih podnela da sam preko okeana u ovim momentima jer samo od pomisli da se nekom nešto desi ne bude mi dobro! Prijavila sam se ambasadi i strpljivo čekala da se organizuje let - napisala je Stanija na Instagramu i dodala:

- Kada sam stigla na aerodrom i videla naše ljude takav naboj emocija! (da sam se sklanjala od ljudi da ne vide da plačem! Suze i flashback iz rata kada je vojni helikopter došao po majku, mene i brata i prevezni smo u Srbiji!) Želim da pohvalim našu zemlju, iako smo mali i siromašni, svaka čast na organzaciji i merama zaštite. Psihički sam se spremala čak i za grupni karantin, međutim pred let nam je stiglo obaveštenje da tamo idu oni koji dalaze iz najzaraženijih zemalja sa crne liste, ostale zemlje idu u kućni karantin 28 dana! Mere su pooštrene, i poštujte ih. Ja sam u svom stanu sama u karantinu. Sa majkom, bakom dekom se nisam fizicki pozdravila, sa svima sam i dalje na video call predostrožnosti radi- čuvajte svoje, pogotovo starije. Mi mladji iako zakačimo lakše ćemo to prevazići, oni ne! Ovo sam ispisala u dahu onako iz srca za ljude koji me prate i danima pitaju šta je sa mnom... A ja sam ćutala sve dok nisam stigla u svoju zemlju jer i sama nisam znala hoću li i kako stići... Volim vas sve i zajedno ćemo sve ovo proći! A sad u karantin: knjige, joga, čitanje, kuvanje i četovanje sa najmilijima!

