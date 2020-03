KIJA OBELODANILA LEPE VESTI: Moj drug se izlečio od KORONAVIRUSA! Evo kakve simptome je imao i kako je uspeo da pobedi podmuklog neprijatelja! (FOTO)

Ovo ju je veoma obradovalo.

Pevačica i pobednica rijalitija ''Zadruga 1'' Kija Kockar danas je na Instagramu objavila srećne vesti! Naime, nje drug koji je oboleo od koronavirusa se uspešno izlečio.

Kockareva je postavila stori na Instagramu na kojem je napisala da se i njen drug izlečio od korone, pa je otkrila o čemu je reč.

- Moj drug je pre dve nedelje, čini mi se, otkrio da je pozitivan na virus korona, dobio je terapiju i ostao u samoizolaciji. Imao je visoku temperaturu, kašalj i bol u plućima. Međutim, on je mlad i ima jak organizam i uspeo je da pobedi. Korona je jači grip koji, ako se ne leči na vreme i ako ga slučajno dobije osoba koja nema jak imunitet i uz to neke druge zdravstvene probleme, ume da bude koban. Sigurna sam da preventiva pomaže kao i to da se virus otkrije na vreme. Nažalost, neko može da ima virus i da nema nikakve simptome pa su samim tim svi oko njega ugroženi, a ne možemo se svi testirati! Ako izlazimo van doma, sve postaje lutrija rekla je Kija.

Ovo je mnoge zabrinulo i pitali su se da li je Kija bila u kontaktu sa tim drugom dok je bio zaražen.

- Nisam bila u kontaktu sa njim, već samo preko video poziva. Danas mi je javio lepe vesti, a to je da više nije pozitivan na koronu - otkrila je Kockareva.

Autor: M. K.