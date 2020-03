SUZANA PEROVIĆ PREKINULA ĆUTNJU! Posle fatalne ljubavi i batinjanja, priznala da li se viđa sa Mikijem Đručićem! OTKRIVENA ISTINA O NJIHOVOM ODNOSU

Bivša zadrugarka Suzana Perović oglasila se nakon višemesečne ćutnje.

Nakon brojnih spekulacija u medijima, od onih da se stalno viđa sa Mikijem Đuričićem, kao i priče da ju je on verio i da staje na ludi kamen, ona je odlučila sve to da demantuje. Najnovija vest jeste da će Miki čeka dete sa javnosti anonimnom devojkom, a da je Suzana to navodno prihvatila i da se dalje viđa sa bivšim zadrugarom... Suzana kaže da su takve glasine lažne.

- Nemam veze sa tom pričom, imam svoj žviot. Imam potpuno svoju priču. Nisam ni u kakvom kontaktu sa Mikijem. Ne interesuje me. Imam sasvim nov životnu priču, ne znam više kome da se obratim? Potpuno mi je besmisleno. Preterana je čitava priča, ali dosta bre više. Čovek ima svoj život. Da li je normalno da ljudi da pišu da služi da kaznu i da se viđa sa mnom? Vi mislite da sam ja u ovome toliko luda, on ima zabranu meni da priđe. Normalan porodičan život vodim sa svojom porodicom - rekla je Suzana za Blic.

Autor: D.T.