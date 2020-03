''DANAS SMO U KUĆAMA, A VEĆ SUTRA MOŽEMO BITI U BOLNICI'' Maja Nikolić javno uputila podršku Đorđu Davidu, pa otkrila ovo o njemu! (VIDEO)

View this post on Instagram

Svi smo negde svesni opasnosti ali ni priblizno dok se to ne desi nama, ili nekom nama bliskom. Moj kolega, nas kolega, Djordje David je pozitivan na Korona virus i nalazi se u bolnici. Dordje David je rodjeni pobednik i pobedice i ovo, sigurna sam. Danas smo u kucama a vec sutra mozemo biti u bolnici. Zato svi zajedno pevamo za @djordje_david ❤ Cuvajte sebe i druge! #djordjedavid #pobeda #muzika #balkan #ostanikodkuće #ostanidoma #ostajemkodkuće #podrska #volimote #stopcoronavírus @sara_reljic.1 @natalijatrikfxofficial @kijakockar @ivangavrilovicofficial @bekvalceva @ognjenamidzic @sashkajanx @gasttozz.official @miaborisavljevic @katarina_zivkovic_official @nikolarumenic