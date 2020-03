SAMO ONA GA POSEĆUJE U STANU, DOK JE U IZOLACIJI: Sloba Radanović priznao bez čega ne može tokom vanrednog stanja u zemlji! (FOTO)

Ovo mu trenutno najviše fali!

Pre dve nedelje u našoj državi je proglašeno vanredno stanje, a prema merama nadležnih, jedini način da se zaštitimo od epidemije koronavirusa je da ostanemo kod kuće. Popularni pevač i zvezda rijalitija ''Zadruga'' Sloba Radanović je otkrio kako provodi dane u izolaciji.

- Ja sam dobro, dobro se osećam. Jedino mi nedostaje moj posao, takođe i treninzi. Treniram ovde kod kuće, koliko je to moguće, čisto da održim formu - kaže Sloba.

- Do pet sati imam društvo, do početka policijskog časa, dođe mi devojka. Posle toga sam sam. Odem do majke, samo namirnice odnesem i to je to - kaže Sloba.

Kaže da ga ova situacija ne plaši i da veruje u Boga.

- Biće kako Bog kaže. Ja sam veliki vernik, verujem i mislim da je dobro što se u celoj ovoj situaciji, priroda oporavila, ako ništa. Završiće se sve ovo, a mi moramo da verujemo i da budemo strpljivi - zaključio je Radanović.

Autor: Pink.rs