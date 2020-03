DANAS JE UHAPŠEN ZBOG NASILJA NAD NJOM, a evo kako su Slađana Milošević i njen dečko pre samo nekoliko dana JEDNO DRUGOM ISKAZALI LJUBAV (FOTO)

Sve se okrenulo!

Kako su danas pisali domaći mediji, srpsku pevačicu Aleksandru Slađanu Milošević noćas je pretukao emotivni partner I.S. (45), nakon čega joj je ukazana pomoć, a on je uhapšen po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

Sudeći po fotografijama na društvenim mrežama, ali i komentarima, par je javno pokazivao svoju ljubav, te je i izvesni I.S. ispod njihove zajedničke fotografije ostavio emotikone srca, na šta je pevačica njemu napisala "Forever", a on je njoj odgovorio "And ever".

Pevačica je poslednji put njihovu zajedničku fotografiju objavila 20. marta 2020. godine.

Podsetimo, pevačica je noćas prijavila da je između nje i njenog emotivnog partnera došlo do verbalne rasprave, koja je eskalirala u fizičko nasilje.

Kako se dalje navodi, pevačica je prijavila da ju je on grubo odgurnuo u kupatilu i da je ona pala na šolju i mašinu za veš. Rasprava se nastavila i nakon toga, a kako je Slađana u ruci držala mobilni telefon svog partnera, on joj ga je oteo i ponovo je gurnuo. Pevačica je tokom prijave navela da je tada pala preko kade i udarila se.

Pevačici je u Urgentnom centru ukazana lekarska pomoć i konstatovane su joj lakše telesne povrede.

Autor: N.V.