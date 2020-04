NISU ISKORISTILI SVOJIH PET MINUTA SLAVE! O ovim zadrugarima je brujao region, a onda su nestali iz javnosti! EVO GDE SU I ŠTA RADE DANAS! (FOTO)

"Zadruga" im je bila sjajna odskočna daska da postanu deo javnog sveta, ali to nisu umeli da iskoriste na pravi način.

Zadruga, rijaliti koji je potpuno pomerio sve granice kada je ovakav televizijski format u pitanju, počeo je sa emitovanjem prve sezone 6. septembra 2017. godine na televiziji Pink i vrlo brzo postao omiljena zabava milionima gledalaca. Svi su pratili svaki korak zadrugara, svaki potez, sve što kažu. I dok su neki bili više u centru pažnje i tu i ostali do danas, ima onih koji, čini se, nisu baš na najbolji način iskoristili svojih pet minuta slave.

MARKO ZEC

Kršni Crnogorac privukao je pažnju pripadnica ženskog pola učešćem u prvoj sezoni "Zadruge", a za njega su vezivane i mnoge gej afere, pa je tako jedna od priča, koje su plasirane u medijima, bila ta da je njega navodno muvao Sloba Radanović. On je davao izjave da je sumnjao da ga Sloba "muva", ali do dana današnjeg to nije potvrđeno. Poslednje dve godine, Marko se nije pojavljivao u domaćim medijima, a sudeći po njegovom instagram nalogu, i dalje vodi računa o svom fizičkom izgledu.

VLADAN VOJNOVIĆ VOJKE

Vojke je, kao i Marko, bio učesnik prve sezone "Zadruge", kada je bio je jedan od miljenika publike. Iako se uglavnom držao po strani i nije mnogo pričao, njegova ljubavna priča sa Pinkovom zvezdom Sarom Reljić punila je novinske stupce. Iako je njihova romansa nastavljena i posle završetka druge sezone, ona nije potrajala. Vojke se i dalje bavi muzikom i aktivan je na tom polju, a nije poznato da li je trenutno u vezi ili ne.

REBEKA POPOVIĆ

Rebeka, po profesiji novinarka, bila je učesnica druge sezone "Zadruge", a pažnju je privukla svojim atraktivnim izgledom, stavom i ponašanjem. Ona je u velelepnom gradu u Šimanovcima uspela da se ugoji i da svoju liniju dovede do savršenstva. Iako je ispala mesec dana pre završetka, ona nije ostvarila neki veliki uspeh, pa je i nestala sa javne scene. Osim što se druži sa pojedinim bivšim cimerima, nije poznato čime se sada tačno Rebeka bavi, a u opisu njenog profila na Instagramu stoji "veb novinar, rijaliti zvezda i model". Provokativnih slika joj, doduše, ne manjka, pa tako i dalje izaziva aritmiju kod muškaraca.

NATAŠA IVKOŠIĆ - MOSKVA

Kada je Nataša Ivkošić, poznatija kao Nataša Moskva zakoračila u Belu kuću, sve oči bile su uprte u nju. Mnogi su je znali po porno snimku sa njenim tadašnjim suprugom Igorom Tuđmanom, inače unukom Franje Tuđmana, koji je 2012. godine procurio u javnost, ali osim toga, malo ko je znao čime se ona tačno bavi i zašto je poznata. Nataša je "Zadrugu" napustila nakon četiri meseca učešća, a ostala je upamćena po vrelom odnosu sa Lazarom Jeremićem Jerom. U medijima je nije toliko bilo poslednjih meseci, a ako uđete na njen Instagram nalog, videćete da ona i dalje živi punim plućima, ali više nije brineta, već plavuša.

JOVICA PUTNIKOVIĆ

Jedan od momaka koji je svojim fizičkim izgledom i te kako privukao pažnju u drugoj sezoni "Zadruge" bio je Jovica Putniković. On je ostao upamćen kao veliki zavodnik, s obzirom na to da je veoma brzo po ulasku u rijaliti ostvario vezu sa Minom Vrbaški, ali to nije potrajalo, pa je krenuo da muva Miljanu Arsić, jednu od bliznakinja, a na njega je oko bacila i Nataša Moskva, ali se tu nije ništa desilo jer su druge devojke bile brže. Putniković nije dugo nosio titulu zadrugara, s obzirom na to da je izbačen posle nešto više od mesec dana. U opisu njegovog Instagram naloga stoji da je Jovica fitnes instruktor i foto model, a kako sada izgleda možete pogledati u nastavku.

Ovo je samo nekoliko zadrugara koji su privukli pažnju javnosti, ali nisu uspeli da je zadrže. Da li će oni koji sada imaju svojih pet minuta na najgledanijoj komercijalnoj televiziji biti uspešniji, ostaje da vidimo.

Autor: N. Vujčić