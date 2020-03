Pevačica otkrila kako provodi dane u izolaciji.

Pevačica Mina Kostić ne krije da je snagu u teškim trenucima pronalazila u čvrstoj veri u Boga, a odnedavno se priključila i crkvenom horu. Kako je objasnila, probe će ipak morati malo da sačekaju, dok ne prođe vanredno stanje zbog epidemije koronavirusa, a do tada, svima poručuje da treba da se svakodnevno mole, jer u tome jedino vidi izlaz iz ove situacije.

- Mnogi će da kažu „Mina Kostić samo u teškim trenucima veruje u Boga“, ali moram da ih razočaram, jer to nije istina. Svako ko me malo bolje poznaje zna da sam veoma okrenuta crkvi i da mi je vera u Boga pomogla u svim teškim situacijama, pa je tako i sada. Poštujem pravila, ne izlazim iz kuće i, naravno, svaki dan se molim za naš narod i za ceo svet da ova nesreća koja nas zadesila što pre prođe - kaže Mina i dodaje da se priključila crkvenom horu pre nego što je krenula epidemija.

- Istina je da ću da krenem da pevam u crkvenom horu, ali sada nas je ova epidemija sprečila. Oduvek mi se takva muzika dopadala, a ja sam čak kao dete pevala u horu. Jedva čekam da ovo prođe i da počnem da pevam za crkvu, to me veoma ispunjava. Ja sam ubeđena da bi, kada bi se ceo svet molio Bogu i imao veru u njega, sve ovo prošlo. Postoje različite vere, ali Bog je jedan i on nas nikada neće napustiti, već će nas izvesti na pravi put - priča pevačica koja trenutno živi kod brata i snaje.

- Čim je ovo počelo ćerka Anastasija i ja samo otišle kod mog brata. Lepše je kada možemo da budemo sa porodicom i da budemo okružene ljubavlju. Deca uče, igraju se u kući pošto njegov dom ima skoro 400 kvadrata, a ja čistim, čitam i gledam filmove o Bogu. Velika je kuća, a ja volim da perem i čistim pa taman imam i zanimaciju - rekla je Kostićeva.

Mina se kod brata preselila zbog epidemije koronavirusa, a kako kaže, ono što mnogi ne znaju jeste da je on oženjen Kineskinjom i da su u braku već 15 godina.

- Moj rođeni brat je u braku sa Ouishai Hu, ona je jedna predivna žena. Obožavam moju snajku. Volim da se našalim da je u našoj kući velika sloga, iako pod istim krovom žive ljudi koji poštuju različite religije. Ja sam hrišćanka, brat musliman, a snaja je budistkinja. Ona ustaje nekada u pet ujutru i po dva sata se moli Budi, meni je to prelepo. Svaki dan se molimo svo troje - rekla je Mina.

