DRAMA! Naša pevačica u strahu za rođenog brata, koji se nalazi u žarištu koronavirusa: KRITIČNO JE! (FOTO)

Nije joj lako!

Pevačica Vanja Mijatović se trudi da poštuje sva pravila koja izolacija i vanredno stanje. Ona vreme provodi kod kuće, ne ide nigde, a dodatan stres na sve što se dešava joj stvara to što je njen brat Vladan, poznati džez pijanista, u Njujorku, gde živi, a koje važi za jedno od najvećih žarišta koronavirusa.

- Ja sam u samoizolaciji i pre nego što je objavljeno sve ovo. Imam fobiju od bakterija, virusa tako da to nije ništa čudno za mene. Ja sam kućni tip i za mene ovo uopšte nije teško. Koristim ovo vreme da regenerišem telo, um, da se naspavam kao čovek da ne moram nigde da jurim, da žurim, da ne nosim šminku, da nisam na štiklama, jer svega toga je bilo i previše nakon duetske pesme sa Gastozom - rekla je pevačica i dodala da je njen brat disciplinovan, kao i ona:

- Jako mi je neugodno kada čujem podatke iz susednih zemalja, i ranije sam pomno sve pratila, sada ugasim televizor jer me sve to guši, jer mi sve to stvara dodatni strah pa mi je lakše da ne gledam. U suštini najviše me plaši situacija u Njujorku jer tamo je sada baš kritično, ali hvala bogu pa je on vrlo disciplinovan kao i ja.

Autor: N.V.