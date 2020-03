''ZATVORENA SAM U STANU, IZLAZIM SAMO NA TERASU'' Stanija je već 20 dana u karantinu, a evo kome se jedino javlja kad joj zazvoni telefon! (FOTO)

View this post on Instagram

Konacno u Srbiji! 😍🙏🏻 Izreceno mi je 28 dana karantina, i ne bunim se! Svakako sam vec 14 dana bila u strogoj izolaciji, jedini blizi kontakt s ljudima mi je bio tokom evakuacionog leta. Bilo je ovo za mene neverovatnih 14 dana neizvesnosti! Kada je situacija postala sve ozbiljnija SAMO SAM ZELELA DA DODJEM KUCI I BUDEM BLIZU SVOJE PORODICE da zajedno prodjemo sve ovo! Iako cu biti izolovana, konacno sam mirna i srecna sto sam tu, u svojoj zemlji, sa svojim narodom, porodica je tu, citava familija (Srbija, BiH, Slovenija, Hrvatska, Nemacka... i neko u CG❤️) nekako svi su mi blizu kada sam tu! Ne bih podnela da sam preko okeana u ovim momentima jer samo od pomisli da se nekom nesto desi ne bude mi dobro! Prijavila sam se ambasadi i strpljivo cekala da se organizuje let. Kada sam stigla na aerodrom i videla nase ljude takav naboj emocija! (da sam se sklanjala od ljudi da ne vide da placem! Suze i flashback iz rata kada je vojni helikopter dosao po majku, mene i brata i prevezni smo u Srbiju! 😭🙏🏻) Zelim da pohvalim nasu zemlju, svaka cast na organzaciji i merama zastite 🙌🏻🇷🇸 Psihicki sam se spremala cak i za grupni karantin, medjutim pred let nam je stiglo obavestenje da tamo idu oni koji dalaze iz najzarazenijih zemalja sa crne liste, ostale zemlje idu u kucni karantin 28 dana! Mere su poostrene, i postujte ih. Ja sam u svom stanu sama u karantinu. Sa majkom, bakom dekom se nisam fizicki pozdravila, sa svima sam i dalje na video call predostroznosti radi- cuvajte svoje, pogotovo starije ❤️🙏🏻 Mi mladji iako zakacimo lakse cemo to prevazici, oni ne! Ovo sam ispisala u dahu onako iz srca za ljude koji me prate i danima pitaju sta je sa mnom...a ja sam cutala sve dok nisam stigla u svoju zemlju jer i sama nisam znala hocu li i kako stici... Volim vas sve i zajedno cemo sve ovo proci! A sad u karantin: knjige, joga, citanje, kuvanje i catovanje sa najmilijima! 💓💞💓💞💓💞💓💞💓💞💓💞💓💞💓💞 #OstajteKodKuce #StayHome #LoveYouAll