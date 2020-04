DANAS SAM POSTALA "NAJBEOGRAĐANKA": Dei Đurđević uručeno divno priznanje, nije mogla da sakrije sreću i ponos! (FOTO)

View this post on Instagram

Što bi Duško Radović rekao: “Ko je imao sreće da se jutros probudi u Beogradu, može se smatrati da je za danas dovoljno postigao u životu. Svako dalje insistiranje na još nečemu, bilo bi neskromno.” A ja sam danas postala “NAJBEOGRADJANKA” i na to sam veoma ponosna! Danas sam dobila jednu od najvećih nagrada u Srbiji, jedno od najvećih zvanja - “Najbeogradjanka”. Danas je 50-ti rodjendan televiziji uz koju su odrasli gotovo svi Beogradjani, TV Studio B i oni su mi u programu uručili statuu koja simbolizuje Beograd i različite ljude koji su njegovi stubovi, koji ga bezgranično vole i stvaraju ovaj divni duh Beograda. Hvala @televizijastudiob i srećan vam rodjendan!!! 😍😍😍 #beograd #najbeogradjanka#studiob #laureat #ponos