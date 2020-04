ĆERKA JE KRIŠOM USLIKALA! Goca Božinovska je u javnosti uvek doterana, a evo kako izgleda kada je niko ne vidi! DA LI BISTE JE PREPOZNALI?

Zorana je za sve kriva!

Pevačica Goca Božinovska, kao i njene mnogobrojne kolege, dane provodi u izolaciji, kako je propisano od strane lekara i vlasti. Očigledno pevačica baš i ne mari za to kako izgleda, s obzirom na to da je u kući, ali nije očekivala da će je ćerka krišom uslikati i to postaviti na društvenim mrežama.

Zorana i Goca su provodile vreme u dvorištu svog doma, a pevačicina naslednica je istakla da njih dve više nemaju tema za razgovor. Goca je bila bez šminke, sa kosom zavezanom u rep, a nema sumnje da joj prija to što ne mora u svakom trenutku da bude tip top sređena, što je inače slučaj kad god je vidimo u javnosti.

Autor: N.V.