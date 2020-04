"NAJVIŠE MI JE ŽAO LUNE" Sloba Radanović u MAGAZINU IN bez dlake na jeziku o brutalnim sukobima Anabele i Gagija, a evo kako reaguje na SUZE SVOJE BIVŠE (VIDEO)

Porodična drama Đoganija digla je na noge milione gledalaca "Zadruge", pa tako i nekadašnjeg učesnika Slobu Radanovića, koji je u prvoj sezoni bio u emotivnoj vezi sa Lunom Đogani.

On je u emisiji "Magazin in" autorke i voditeljke Sanje Marinković iskreno priznao kako gleda na svakodnevne svađe Anabele Atijas i Gagija Đoganija, ali i na način na koji to sve proživljava njihova ćerka Luna.

- Je l' ti žao Lune, sad kad posmatraš iz ovog ugla? - upitala je Sanja, na šta je Sloba iskreno odgovorio:

Meni je žao svih, svakog ponaosob, ali mi je nekako najviše žao nje u toj celoj priči.

Radanović je takođe govorio i o odnosu sa svojom devojkom Jelenom Đuričanin, koja mu je pružala podršku u studiju.

- Moja devojka je uglavnom kod mene. Mi smo ti dva sata kao pas i mačka, a dva sata smo kuca i maca - nasmejao je Sloba sve prisutne.

Autor: D.T.