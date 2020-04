BOŽO VREĆO ZAVRŠIO U POLICIJI ZBOG PRETNJI SMRĆU Šok poruka zgrozila javnost: Pogledajte MONSTRUOZNE uvrede i pretnje

Zaštitu je morao da potraži od nadležnih organa.

Umetnik Božo Vrećo, koji je pažnju regionalne javnosti osim zbog svojih dela privukao i zbog ekcentričnog izgleda, širom eks-Jugoslavije ima mnoštvo poštovalaca svog rada međutim, ovaj put se našao na meti jednog hejtera zbog čijih je pretnji bio primoran da se obrati policiji.

- Mili moji, delim vam i ovo, moje jutro je započelo prijavom u policiji zbog pretnji smrću koje su mi došle. Sve je evidentirano i proces tek sledi. Sve je to atak samo na mene, na moju intimu, na moju umetnost, na moj odgoj, na moj intelekt, na moju slobodu, atak na čoveka koji nikad nikom ružno nije pomislio i neće, čak ni u ovom trenu. Ne mogu vam opisati taj osećaj kada vas neko kome ništa nažao niste učinili toliko vređa, poziva na linč i priželjkuje vašu smrt, pritom ono što me sigurno najviše pogodilo jeste grozno vređanje moje majke, pogledajte kakvim smo to monstrumimaokruženi, pogledajte taj vokabular i primitivnost, zar može gore, podlije i gnusnije od ovog, u šta su se to ljudi pretvorili?! – napisao je Božo na Fejsbuku, gde je objavio stravične poruke koje su mu stigle.

