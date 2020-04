TRPI JAKE BOLOVE ZBOG SILIKONA Goga Sekulić zbog korone morala da odloži operaciju, sada joj je bitno SAMO JEDNO

Pevačica Goga Sekulić trebalo je da grudi operiše prošlog meseca, ali je sve odloženo zbog situacije sa koronavirusom.

- Kičma me i dalje veoma boli zbog silikonskih grudi. Posebno zbog toga što Vasilija stalno nosim, ali šta ću, ja sam takva majka, ništa mi nije teško kada je moj sin u pitanju. Još uvek ne znam gde ću obaviti operaciju smanjenja grudi. Tražim nekog dobrog specijalistu koji će to odraditi perfektno. Konsultovaću se sa prijateljicama koje su to radile. Možda se odlučim za nekog doktora u Švajcarskoj, a možda to bude bio neko iz Beograda - kaže pevačica.

Autor: D.T.