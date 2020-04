OVO VIŠE NIJE MOGLA DA DRŽI U SEBI! Nataša Bekvalac se danima nije oglašavala, a onda je svima priznala zbog čega joj je teško u karantinu! (FOTO)

View this post on Instagram

Nedostaje mi moja mama,nedostaju mi sestre,nedostaje mi Keka ,nedostaje mi Suva nedostaje mi moj bend...nedostaji mi koncerti ,svirke...svasta jos ali osećam se dobro,srecna sam i jako zahvalna na svemu sto imam ...ovi dani ,bas ovakvi bili su potrebni mojoj dusi i mom srcu ...da vidim,osetim i podsetim se sta mi je zaista vazno...sta je meni najvaznije...❤#stayhome #staysafe Kako ste vi dragi moji instagram drugari?❤