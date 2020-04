Pevačica tokom boravku u kući koristi svaku priliku da vežba, a u tome joj pomaže zgodni sportista.

Brojne javne ličnosti vreme provedeno u kućnoj izolaciji usled koronavirusa, iskoristili su kako bi se posvetili svom izgledu, a mnogi od njih počeli su i da treniraju.

Poznata folk pevačica Goga Sekulić otputovala je u Švajcarsku gde dane provodi sa suprugom Urošem, uspešnim sportistom i njihovim naslednikom Vasilijem Andrejem.

Budući da vodi računa o svom izgledu, Goga svakodnevno vežba, a dokaz tome su i fotografije na kojima pevačica u izazovnom trikou radi trbušnjake i to uz pomoć košarkaške lopte.

Inače, Sekulićeva sa porodicom boravi u njihovom stanu u Cirihu , a tek povremeno se viđa sa sestrom i sestrićem koji takođe žive u Švajcarskoj.

- Poštujemo sve mere zaštite. Čuvamo se svi i gotovo da ne izlazimo napolje. Ponekad se vidim sa mojima i to je to. Savetujem zato svima da se pridržavaju onogo što su nadležni organi naredili i budu odgovorni jer je to trenutno jedini spas od ove pošasti koja nas je zadesila! Malo vežbajte, malo gledajte filmove, provodite vreme sa najmilijima i lako će vam dan proći - poručila je Goga za pink.rs iz Švajcarske.

Kako saznajemo atraktivna pevačica vredno radi i na prkupljanju novih pesama koje planira da objavi čim se situacija sa koronom smiri.

Autor: N.P.