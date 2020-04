PROGOVORIO POSLE PET GODINA ĆUTNJE Relja Popović iskreno o Elitnim odredima: Tada nismo imali respekt ni od koga

Iako mu je put bio težak, sve se na kraju isplatilo!

Pevač Relja Popović karijeru je počeo u "Elitnim odredima" koje su činili on i kolega Vlada Matović. Kada se priseti svojih početaka u "Elitnim odredima" i vrati se u to vreme, Relja kaže da on i Matović tada nisu imali pomoć od kolega.

- Ja sve klince podržavam. Vlada i ja kada smo bili u njihovim godinama nismo imali respekt ni od koga. Sada svi novi artisti imaju respekt od svih nas. Ja sam tu svima da se nađem za komentar - objasnio je Relja.

Inače, njegova i Vladina grupa raspala se posle pet godina, nakon čega su otpočeli solo karijere.

Autor: D.T.