Otkako je u Srbiji proglašeno vanredno stanje zbog epidemije koronavirusa, pop zvezda Ana Nikolić ne izlazi iz kuće.

Sve propise poštuje, trudi se da zaštiti kako svoje, tako i zdravlje drugih, ali joj se ne dopada to što i dalje pojedini građani Srbije nisu shvatili ozbiljnost situacije u kojoj se nalazimo.

- Ja sam prva mislila da je taj virus šala mala, ali nije baš tako – mnogo se brzo čini, nemamo mnogo kapaciteta za lečenje. On nije toliko smrtonosan, koliko je bitno ukazati pomoć na vreme, a mi nemamo te kapacitete. Ako bi krenulo to da se širi tom brzinom kao u ostalim zemljama... Svedoci smo šta se dešava u zemljama oko nas, koje su potpuno nespretne dočekale sve to. Zato je mnogo važno da ostanemo kod kuće - poručuje Ana, koja se divi svim našim lekarima koji danonoćno rade i brinu se o zaraženima.

- Treba imati dovoljno empatije, pa raditi sa bolesnicima kojima je utvrđen virus, sa 99 odsto mogućnosti da se zaraziš, ali to je njihov posao... Svake večeri u osam, zajedno sa Taricom, izađem na terasu i aplaudiram otkad je to krenulo da se dešava. Prvih dana u našoj ulici je to bilo nečujno, ali sada smo glasni i gromoglasni. Ono što moramo da uradimo za te iste medicinare jeste da ostanemo kod kuće. Ja ne znam da li naši ljudi imaju svest o tome, ali mislim da ne baš... Možda su poslednjih dana počeli da shvataju da je to jedini način da opstanemo, jer situacija nije nimalo naivna. Ako nešto možemo da učinimo za njih jeste da ostanemo kod kuće i da se ne ponašamo nesavesno. Ovo nema nikakve veze sa politikom, ni sa čim – ovo je stvar društvene i lične odgovornosti, prema sebi, svojoj zemlji i našem društvu - rekla je pevačica u emisiji "Ekskluzivno".

Na samom kraju razgovora svima je poručila da, ukoliko je mogla ona sama, svakodnevicu mogu promeniti bar nakratko svi.

Ne idem na Košutnjak, na Adu, ne idem nigde! Vežbam kod kuće... Nije ovo letnji raspust ni vašar, nego je pandemija! Ljudi, saberite se! Eto, ako ja mogu da utičem na sto ljudi da ostanu kod kuće, ja ću to uraditi.

Autor: D.T.