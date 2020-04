"ZBOG TEBE JA JOŠ UVEK VERUJEM" Seka Aleksić nikad nije bila ovako iskrena, a ni emotivna: Veljko joj nikad neće zaboraviti ove reči! (FOTO)

View this post on Instagram

Najvredniji su u životu oni koji probude najlepše u nama. Zbog takvih ljudi koji mnogo vrede, koji su važni, ja još uvek verujem. Pred kojima maska pada, koji sitne tuge pretvaraju u sitne sreće (a svi mi dobro znamo da nema malih sreća). ...Koji vide jasnije, čuju dalje, gledaju nežnije i čija duša je poput pera koje nam samo jednom sleti na dlan i nikada više. Koji svojom dobrotom sakriju tamne strane sveta i pokažu šta zapravo vredi... Ti ljudi su bitni, oni su melemi u ovom surovom svetu, kafa kao poziv na buđenje u životu, obloga na sve boli i naša uspavanka za miran san... A kada nađemo takve ljude, sve ima smisla...❤️ #ostanikodkuće