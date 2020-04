PINK.RS I POZNATI U AKCIJI: Ostani kod kuće i spremi omiljeno jelo! Napravi "Nanin krompir", evo kako to radi Kija! (FOTO)

Donosimo vam recepte za ukususne slatke i slane đakonije koje možete brzo, uz malo truda, pripremiti u svom domu tokom izolacije.

Malo ko je znao da je pevačica Kristina Kija Kockar odlična domaćica - kako nam je priznala, često razne specijalitete sprema za svoje najbliže prijatelje koji su u njenom domu uvek rado viđeni gosti. Neskromno kaže da njeno kulinarsko umeće svi hvale, zbog čega smo je upitali da sa čitaocima Pink.rs podeli jedan od recepata kojima se uvek vraća, posebno sada u vremenu izolacije... I izbor je pao na, kako kaže, čuveni "Nanin krompir".

Šta vam je potrebno za "Nanin krompir"? - krompir (1 kg) - slanina (200 gr) - kobasica (200 gr) - kuvano jaje, po želji - vegeta Vreme pripreme: 50 minuta

Kija je objasnila kako priprema ovaj specijalitet, ali je jedan deo recepta ipak sakrila od nas - kako kaže, reč je o porodičnoj tajni koju nije dobila dozvolu da otkriva.

- Slično se pravi kao musaka, ali umesto mlevenog mesa, unutra se ubacuje slanina, salama, kobasica i po želji kuvano jaje... Za svaki sloj ide iseckana kobasica, salama, pančeta... Peče se trideset minuta, a nakon što se doda preliv, još dvadeset. A preliv, čime se sve to obogati, je ipak porodična tajna, to ostaje u porodici Kockar (smeh). Ovo je recept moje majke i jako sam srećna što sam naučila to da pravim, čak i bolje od nje - kaže Kija i dodaje da svako može biti kreativan, te po želji dodati neki sastojak i u jelo "uneti nešto svoje".

Evo kako izgleda Kijin specijalitet

Svakog dana u 19 časova novi recept U narednim danima mnoge javne ličnosti će našim čitaocima poklanjati svoje recepte. Recepte poznatih možete pronaći na najbržem portalu Pink.rs svakog dana u 19 časova!

Autor: D.T.